Названа дата выпуска цифрового рубля

Банк России приступит к использованию цифрового рубля с реальными клиентами с 1 апреля 2023 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в настоящее время регулятор тестирует цифровой рубль с пятнадцатью банками. При этом использование этой валюты в апреле также будет носить тестовый характер, но уже расширенный.

«Как открывать кошельки на платформе цифрового рубля, как осуществлять переводы между гражданами, как осуществлять оплату за товары, услуги, в том числе через QR-коды», — уточнила Набиуллина.

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которую планируется сделать доступной всем — гражданам, бизнесу, участникам финансового рынка, государству.

Такие виртуальные деньги будут эмитироваться Банком России. В отличие от «безнала», все единицы цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом, напоминая банкноты.

Цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей организациям и государству, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами.