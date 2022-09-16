Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

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Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в здании ведомства в Луганске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Взрыв прогремел в кабинете генпрокурора. Кроме Горенко, в результате теракта погибла его заместитель Екатерина Стегленко. В настоящее время здание ведомства оцеплено.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели Горенко и Стегленко, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Следователи по поручению Бастрыкина установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
pepelmetalПока сущёствует асашай, не будет мира на Земле!
Kam1kadzeПродолжают в публичных обращениях заявлять, что русский народ им не враг, но своими действиями показывают,...
mosquito__2010США. Очередная провокация. Везде где войны там США.
Алекс555Не делят,а кто то провокацию устроил. Кто-то хочет сделать общею Азию,а может и великую Персии востановить.