Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в здании ведомства в Луганске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Взрыв прогремел в кабинете генпрокурора. Кроме Горенко, в результате теракта погибла его заместитель Екатерина Стегленко. В настоящее время здание ведомства оцеплено.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели Горенко и Стегленко, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Следователи по поручению Бастрыкина установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.