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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gplnr.su

Генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в здании ведомства в Луганске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Взрыв прогремел в кабинете генпрокурора. Кроме Горенко, в результате теракта погибла его заместитель Екатерина Стегленко. В настоящее время здание ведомства оцеплено.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели Горенко и Стегленко, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Следователи по поручению Бастрыкина установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

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pepelmetal

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Kam1kadze

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mosquito__2010

США. Очередная провокация. Везде где войны там США.

Алекс555

Не делят,а кто то провокацию устроил. Кто-то хочет сделать общею Азию,а может и великую Персии востановить.