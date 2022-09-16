США разозлила низкая эффективность санкций против России

Американские власти разозлены отсутствием значительных последствий санкций, которые были введены против России после начала спецоперации на Украине.

Западные эксперты предполагали, что российская экономика к текущему моменту времени будет находиться в куда худшем состоянии, чем наблюдается сейчас, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.

В частности, ожидалось, что отключение SWIFT и блокирующие санкции в отношении российских банков за несколько месяцев разрушат экономику России. Однако этого не произошло.

При этом США рассчитывают, что введенные против России ограничительные меры должны сработать в долгосрочной перспективе. Также не исключено введение новых санкций, которые смогут более эффективно подорвать российскую экономику.