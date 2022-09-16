НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США разозлила низкая эффективность санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
566 12
Фото: © The White House

Американские власти разозлены отсутствием значительных последствий санкций, которые были введены против России после начала спецоперации на Украине.

Западные эксперты предполагали, что российская экономика к текущему моменту времени будет находиться в куда худшем состоянии, чем наблюдается сейчас, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.

В частности, ожидалось, что отключение SWIFT и блокирующие санкции в отношении российских банков за несколько месяцев разрушат экономику России. Однако этого не произошло.

При этом США рассчитывают, что введенные против России ограничительные меры должны сработать в долгосрочной перспективе. Также не исключено введение новых санкций, которые смогут более эффективно подорвать российскую экономику.

Еще по теме
Путин призвал Запад отказаться от «экономического эгоизма»
Столицу Казахстана переименуют обратно в Астану
Папа Римский назвал Запад «кладбищем человечества»
Желающие проститься с Елизаветой II проведут в очереди 8 часов
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
Кремль отверг возможность мобилизации
Обсуждение (12)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
125
Кремль отверг возможность мобилизации
41
Путин и Шольц проговорили полтора часа
36
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом
35
Кадыров пообещал взять Одессу
34
Медведев предупредил Киев о требовании тотальной капитуляции