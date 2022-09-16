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Банк России снизил ключевую ставку шестой раз подряд

Источник:
РБК
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Банк России на фоне замедления дефляции и роста инфляционных ожиданий все же принял решение продолжить смягчение политики и снизил ключевую ставку с 8 до 7,5%.

Это снижение стало шестым подряд в текущем цикле смягчения, который начался в апреле. На этот раз регулятор значительно снизил темп смягчения денежно-кредитной политики.

На последних двух заседаниях (в июне и в июле) ЦБ выбирал шаг в 150 базисных пунктов, а в апреле-мае, когда он только перешел к снижению ставки с рекордных 20%, смягчение было еще более быстрым — по 300 б.п. на каждом заседании.

Снижение ставки на 50 базовых пунктов ожидали участники консенсус-прогноза Bloomberg и опрошенные РБК эксперты. Часть экспертов ожидала, что ЦБ может снизить ставку сразу на 100 б.п.

На еще двух запланированных в 2022 году заседаниях (в октябре и декабре) аналитики ожидают от Банка России продолжения осторожного смягчения — с шагом в 50 базовых пунктов или меньше.

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Алекс555

Не делят,а кто то провокацию устроил. Кто-то хочет сделать общею Азию,а может и великую Персии востановить.