Путин призвал Запад отказаться от «экономического эгоизма»

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал западные страны прекратить использовать «экономический эгоизм» и незаконные санкции.

«Наше объединение (ШОС) носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что политика России лишена какого-либо «эгоизма». Российский лидер понадеялся, что другие страны «будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях».

Путин высоко оценил работу ШОС. «Действительно, ШОС на сегодня - это крупнейшая в мире региональная организация, в ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, создается около четверти мирового валового продукта», — подчеркнул он.