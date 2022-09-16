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Путин призвал Запад отказаться от «экономического эгоизма»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвал западные страны прекратить использовать «экономический эгоизм» и незаконные санкции.

«Наше объединение (ШОС) носит внеблоковый характер, мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что политика России лишена какого-либо «эгоизма». Российский лидер понадеялся, что другие страны «будут выстраивать политику на таких же принципах, прекратят использовать инструменты протекционизма, незаконных санкций и экономического эгоизма в своих целях».

Путин высоко оценил работу ШОС. «Действительно, ШОС на сегодня - это крупнейшая в мире региональная организация, в ее странах-участницах проживает более половины населения планеты, создается около четверти мирового валового продукта», — подчеркнул он.

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pepelmetal

Пока сущёствует асашай, не будет мира на Земле!

Kam1kadze

Продолжают в публичных обращениях заявлять, что русский народ им не враг, но своими действиями показывают,...

mosquito__2010

США. Очередная провокация. Везде где войны там США.

Алекс555

Не делят,а кто то провокацию устроил. Кто-то хочет сделать общею Азию,а может и великую Персии востановить.