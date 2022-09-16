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Первый канал представил премьеры сериалов нового сезона

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из сериала
Фото: © пресс-служба Первого канала

Вторая часть «Триггера», четвертый сезон «Мажора» и байопик о Фаине Раневской увидят зрители Первого канала в телесезоне 2022/23, сообщила пресс-служба телеканала.

Среди премьер Первого канала сериалы-хиты, исторические проекты и эксклюзивы. Среди уникальных новинок — драма режиссера Дмитрия Петруня «Фаина» о жизни великой советской актрисы Фаины Раневской.

Также в планах показ нового проекта от создателей «Угрюм-реки» и режиссера Юрия Мороза сериал «Я дождусь». В нем снялись Алексей Филимонов, Виктория Исакова, Александра Ребенок, Марат Башаров, Дарья Урсуляк, Ирина Пегова.

Покажет Первый канал и сериалы, которые ранее вышли в Сети. В телеэфире они выйдут впервые. Это «Триггер 2», «Мажор 4», «Тест на беременность 3», «Шифр 3».

Еще в новом телесезоне зрители увидят такие сериалы как «МОСГАЗ: Последнее дело майора Черкасова», «Союз спасения. Время гнева», «Собор», ретро-мелодрама «В парке Чаир», «Два берега», «Нинель» и другие.

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