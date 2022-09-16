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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская ракета ударила по Херсонской администрации

Источник:
«Интерфаксу»
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Фото: Wikimedia / CC-BY-SA-3.0

Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Удар пришелся прямо в здание администрации. Подробности выясняем», — сказал Стремоусов.

Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев сообщил «Интерфаксу», что на место выехали машины скорой помощи, центр города оцеплен.

По словам очевидцев, в центре Херсона прогремело не менее пяти взрывов. Здание администрации разрушено.

По данным властей, погиб по меньшей мере один человек, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.

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Оборона #Военная политика #Конфликты
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