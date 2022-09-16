Украинская ракета ударила по Херсонской администрации

Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Удар пришелся прямо в здание администрации. Подробности выясняем», — сказал Стремоусов.

Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев сообщил «Интерфаксу», что на место выехали машины скорой помощи, центр города оцеплен.

По словам очевидцев, в центре Херсона прогремело не менее пяти взрывов. Здание администрации разрушено.

По данным властей, погиб по меньшей мере один человек, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.