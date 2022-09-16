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Столицу Казахстана переименуют обратно в Астану

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ken and Nyetta / CC BY 2.0

Парламент Казахстана поддержал возвращение имени Астана столице государства Нур-Султану. До этого город четыре раза менял название.

Депутатская группа «Новый Казахстан» в начале сентября предложила вернуть столице имя Астана. Обе палаты парламента — Сенат и Мажилис — в пятницу поддержали инициативу.

«Документы, полученные прежде, будут иметь такую же законную силу, как документы, в которых указано новое название города. Поэтому нет никакой необходимости в срочном порядке менять документы», — цитирует издание NUR.KZ министра юстиции Казахстана Каната Мусина.

Изначально казачье поселение, основанное на этих землях в 1830 году около белого известнякового холма, называлось Акмолинск. Акмола в переводе с казахского «Белая святыня» или «Белая могила».

В 1961 году город был переименован в Целиноград, в 1992 — в Акмолу, а в 1998 — в Астану («столица» по-казахски). В 2019 году по предложению нового президента Касым-Жомарта Токаева переименован в Нул-Султан в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Астана была объявлена столицей в 1997 году. До этого столицей Казахской АССР были Оренбург, Кызыл-Орда и Алматы (Алма-Ата).

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