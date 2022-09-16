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Кокорин забил впервые за 655 дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Александра Кокорина

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил гол на чемпионате Кипра. Этот мяч стал для него первым с ноября 2020 года.

Кокорин вышел на поле в матче против «Кармиотиссы». Он смог забить на пятой добавленной минуте, сократив счет до 2:1. Мяч стал первым для форварда в составе «Ариса».

Кокорин не забивал в официальных матчах с 29 ноября 2020 года. Тогда нападающий выступал за московский «Спартак» и реализовал пенальти против волгоградского «Ротора».

Футболист перешел в «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины». За «фиалок» он выступал с января 2021 года, контракт был рассчитан до 2024 года. Кокорин сыграл только в 11 матчах, не забив ни одного гола.

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Uynachalnica

Интересно, а на каком основании? Или ему идею, кто сверху спустил? Хотя, ведь это очередной шанс для...

masiki

Иди уже воюй воин )))))) харош давать советы

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

колобок11

Большая часть "патриотов" хотят свалить! Это что за патриоты, среди кого этот опрос-балаган проводился?