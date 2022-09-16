Тимоти Шаламе стал первым мужчиной на обложке Vouge

Актер Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, которвый украсил обложку британского Vouge, до этого печатную версию журнала украшали либо женщины, либо пары из мужчины и женщины.

По словам главного редактора Vouge Эдварда Эннинфула, он долго ждал подходящего мужчину. Тимоти Шаламе для него тот человек, который может тронуть сердца людей на экранах, значит подходит и для модного журнала.

«Тимоти лихорадочно преследует моду, его стиль настолько врожденный и самоуверенный, что он вдохновляет как женщин, так и мужчин», — говорится в письме редактора.

Тимоти Шаламе 26 лет. К этому возрасту он взлетел на вершину Голливуда. Шаламе был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Назови меня своим именем», также он сыграл одну из главных ролей в экранизации «Дюны» Дени Вильнева.