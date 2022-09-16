НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Тимоти Шаламе стал первым мужчиной на обложке Vouge

Источник:
Sibnet.ru
366 1

Актер Тимоти Шаламе стал первым мужчиной, которвый украсил обложку британского Vouge, до этого печатную версию журнала украшали либо женщины, либо пары из мужчины и женщины.

По словам главного редактора Vouge Эдварда Эннинфула, он долго ждал подходящего мужчину. Тимоти Шаламе для него тот человек, который может тронуть сердца людей на экранах, значит подходит и для модного журнала.

«Тимоти лихорадочно преследует моду, его стиль настолько врожденный и самоуверенный, что он вдохновляет как женщин, так и мужчин», — говорится в письме редактора.

Тимоти Шаламе 26 лет. К этому возрасту он взлетел на вершину Голливуда. Шаламе был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Назови меня своим именем», также он сыграл одну из главных ролей в экранизации «Дюны» Дени Вильнева. 

Еще по теме
Дело Асмус о дискредитации армии прекратили
Умер режиссер Жан-Люк Годар
Скорбит каждый британец: знаменитости оплакали Елизавету II
Глава ВТБ спел с Бутусовым «Гудбай, Америка!»
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Кремль отверг возможность мобилизации
Обсуждение (1)
Картина дня
Бои между Киргизией и Таджикистаном вспыхнули на госгранице
Украинская ракета ударила по Херсонской администрации
Столицу Казахстана переименуют обратно в Астану
Безопасность российской авиации приравняли к Бутану
Топ комментариев

Uynachalnica

Интересно, а на каком основании? Или ему идею, кто сверху спустил? Хотя, ведь это очередной шанс для...

masiki

Иди уже воюй воин )))))) харош давать советы

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

колобок11

Большая часть "патриотов" хотят свалить! Это что за патриоты, среди кого этот опрос-балаган проводился?