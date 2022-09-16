Криминалист рассказал о слежке смартфонов за людьми

Современные смартфоны постоянно «общаются» со своими разработчиками и передают им данные. Этим функционалом могут воспользоваться и злоумышленники для прослушивания окружающего телефон пространства.

Специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов рассказал агентству «Прайм» о том, что смартфоны постоянно собирают данные об окружающем пространстве и передают их разработчикам, но иногда в дело могут вступить хакеры и взять контроль в свои руки.

Прослушивать смартфон могут с помощью вредоносного софта, получившего от пользователя разрешение на доступ к диктофону, микрофону и звонкам. При этом хакерам могут быть интересны практически любые разговоры, ведь их можно использовать для осуществления мошеннических схем.

Назван самый мощный смартфон

Чтобы исключить риск быть прослушанным, Михайлов порекомендовал воздержаться от установки приложений из сторонних источников и ограничить им доступ к диктофону, микрофону и камере. Также специалист посоветовал удалять неиспользуемые программы и ограничивать доступ софта к геолокации.