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Желающие проститься с Елизаветой II проведут в очереди 8 часов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Katie Chan / CC BY-SA 4.0

Желающие попрощаться с королевой Великобритании Елизаветой II должны провести в очереди примерно восемь часов, сообщило Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.

Правительство запустило трансляцию, чтобы желающие проводить Ее Величество понимали, как долго им придется ждать. По данным на 18.00 местного времени (20.00 мск) четверга очередь растянулась более чем на семь километров, в ней придется простоять около восьми часов.

Очередь на прощание с королевой начала выстраиваться еще до того, как гроб с ее телом прибыл в Лондон. Людей будут допускать в зал Вестминстерского дворца, где проходит церемония прощания, круглосуточно до 6.30 местного времени 19 сентября.

Возможность без очереди пройти на прощание с королевой есть у членов парламента. Они могут взять с собой до четырех человек.

Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет.

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Uynachalnica

Интересно, а на каком основании? Или ему идею, кто сверху спустил? Хотя, ведь это очередной шанс для...

masiki

Иди уже воюй воин )))))) харош давать советы

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

колобок11

Большая часть "патриотов" хотят свалить! Это что за патриоты, среди кого этот опрос-балаган проводился?