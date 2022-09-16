Желающие проститься с Елизаветой II проведут в очереди 8 часов

Желающие попрощаться с королевой Великобритании Елизаветой II должны провести в очереди примерно восемь часов, сообщило Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта.

Правительство запустило трансляцию, чтобы желающие проводить Ее Величество понимали, как долго им придется ждать. По данным на 18.00 местного времени (20.00 мск) четверга очередь растянулась более чем на семь километров, в ней придется простоять около восьми часов.

Очередь на прощание с королевой начала выстраиваться еще до того, как гроб с ее телом прибыл в Лондон. Людей будут допускать в зал Вестминстерского дворца, где проходит церемония прощания, круглосуточно до 6.30 местного времени 19 сентября.

Возможность без очереди пройти на прощание с королевой есть у членов парламента. Они могут взять с собой до четырех человек.

Елизавета II скончалась в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет.