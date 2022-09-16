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Snapchat получил веб-версию

Источник:
Sibnet.ru
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Snapchat на смартфоне
Фото: © Thought Catalog / Unsplash License

Snapchat выпустил онлайн-версию мессенджера вместе с крупным обновлением. Теперь для общения в приложении можно использовать компьютер, а все чаты между клиентами синхронизируются в реальном времени.

Веб-клиент поддерживает отправку классических приложений, фото, звонки и видеовызовы. В нем доступно более 10 видеообъективов, новые ярлыки для чатов, упрощен поиск непрочитанных сообщений, ответов и пропущенных вызовов.

Пока доступны только базовые функции, но компания анонсировала расширение возможностей браузерной версии. В будущем там появится просмотр историй, воспоминаний и другие популярные опции мобильного клиента.

Веб-клиент требует последнюю версию браузера Chrome, Edge, Vivaldi или Brave, но не работает в других обозревателях на основе Chromium, например, в «Яндекс.Браузере». 

Создан самый раздражающий веб-сайт

Snapchat — социальная сеть и мессенджер для обмена короткими роликами и фотографиями. Он ориентирован на молодое поколение, имеет множество фильтров для фото и видео, расширенные настройки конфиденциальности и постоянно развивается, обретая новые возможности.

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Uynachalnica

Интересно, а на каком основании? Или ему идею, кто сверху спустил? Хотя, ведь это очередной шанс для...

masiki

Иди уже воюй воин )))))) харош давать советы

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

колобок11

Большая часть "патриотов" хотят свалить! Это что за патриоты, среди кого этот опрос-балаган проводился?