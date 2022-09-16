Snapchat выпустил онлайн-версию мессенджера вместе с крупным обновлением. Теперь для общения в приложении можно использовать компьютер, а все чаты между клиентами синхронизируются в реальном времени.

Веб-клиент поддерживает отправку классических приложений, фото, звонки и видеовызовы. В нем доступно более 10 видеообъективов, новые ярлыки для чатов, упрощен поиск непрочитанных сообщений, ответов и пропущенных вызовов.

Пока доступны только базовые функции, но компания анонсировала расширение возможностей браузерной версии. В будущем там появится просмотр историй, воспоминаний и другие популярные опции мобильного клиента.

Веб-клиент требует последнюю версию браузера Chrome, Edge, Vivaldi или Brave, но не работает в других обозревателях на основе Chromium, например, в «Яндекс.Браузере».

Создан самый раздражающий веб-сайт

Snapchat — социальная сеть и мессенджер для обмена короткими роликами и фотографиями. Он ориентирован на молодое поколение, имеет множество фильтров для фото и видео, расширенные настройки конфиденциальности и постоянно развивается, обретая новые возможности.