Принятая Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюция по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) не содержит положений об обстрелах со стороны украинских военных, заявили в постпредстве России при международных организациях в Вене.

Вынесенная Польшей и Канадой на рассмотрение совета управляющих резолюция, в частности, содержит призыв к созданию зоны безопасности в районе ЗАЭС.

«Западные страны голосованием протащили в Совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу», — приводит «Интерфакс» заявление российской дипмиссии.

В нем отмечается, что «ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и физической ядерной безопасности в мире».

«Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», — заявили в российской дипмиссии, отметив, что «против этого документа проголосовали Россия и Китай, воздержались - Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР.