Путин и Си Цзиньпин выступили против «уродливых попыток Запада»

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал прекрасной встречу президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Путин в ходе встречи высоко оценил позицию Китая, отметив, что понимает возникающие у Пекина по украинскому конфликту вопросы и готов дать пояснения. Российский лидер однозначно высказался за принцип «одного Китая» (по которому Тайвань не считается самостоятельным государством) и осудил «провокации США».

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», — цитируют РИА Новости президента России.

«Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Обращаясь к нему, Путин также выразил уверенность в том, что их встреча даст новый импульс российско-китайскому стратегическому партнерству — «как на двусторонней основе, так и в международном плане».