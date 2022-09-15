США ввели санкции против Кадырова

Соединенные Штаты ввели новые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, сообщается на сайте Министерства финансов США.

Кроме чеченского лидера в список попали Медни, Айшат, Карина, и Табарик Кадыровы. Всего у Кадырова девять детей: дочери Айшат, Хадижат, Хеди, Табарик, Ашура и Эйшат, а также сыновья Зелимхан, Адам и Ахмад.

Санкции предусматривают внесение в список SDN OFAC — активы этих лиц блокируются, любое сотрудничество с ними запрещается, а за оказание помощи полагается наказание.

Кроме Кадырова список пополнили еще 43 российских гражданина — среди них помощник президента России Максим Орешкин, а также гендиректор оператора карт «Мир» Владимир Комлев.

Кадыров уже находится под американскими санкциями — в июле 2020 года Госдепартамент США обвинил его в причастности к нарушениям прав человека. В 2017 году он также попал под санкции США по «закону Магнитского».