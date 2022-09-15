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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США ввели санкции против Кадырова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Соединенные Штаты ввели новые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, сообщается на сайте Министерства финансов США.

Кроме чеченского лидера в список попали Медни, Айшат, Карина, и Табарик Кадыровы. Всего у Кадырова девять детей: дочери Айшат, Хадижат, Хеди, Табарик, Ашура и Эйшат, а также сыновья Зелимхан, Адам и Ахмад.

Санкции предусматривают внесение в список SDN OFAC — активы этих лиц блокируются, любое сотрудничество с ними запрещается, а за оказание помощи полагается наказание.

Кроме Кадырова список пополнили еще 43 российских гражданина — среди них помощник президента России Максим Орешкин, а также гендиректор оператора карт «Мир» Владимир Комлев.

Кадыров уже находится под американскими санкциями — в июле 2020 года Госдепартамент США обвинил его в причастности к нарушениям прав человека. В 2017 году он также попал под санкции США по «закону Магнитского».

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!

Рикошет

Почему кто-то должен решать за человека заводить детей или нет, еще и налогами за это душить.

slavaynin

Я знаю что посоветуют прыгуны)