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Минфин отказался повышать «налог на богатых»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ФНС

Министерство финансов не собирается повышать ставку НДФЛ для россиян с доходом свыше 5 миллионов рублей в год, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

По словам чиновника, ведомство считает положительным опыт введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Сазонов уточнил, что за минувший год Минфин благодаря повышению ставки до 15% собрал дополнительно 83 миллиарда рублей.

«Когда мы вводили элемент прогрессивной шкалы, были опасения, которые звучали со стороны различных экспертов, что часть зарплат может уйти в тень и сократятся поступления налога. По факту мы этого не видим. Опыт оказался достаточно успешный», — заявил Сазанов.

Россия перешла к прогрессивной шкале НДФЛ в 2021 году. Для россиян, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год, ставка НДФЛ составляет 15%, для всех остальных она осталась прежней — 13%.

Ожидается, что по итогам 2022 года дополнительные сборы за счет введения прогрессивной шкалы НДФЛ составят порядка 130 миллиардов рублей, а через год вырастут до 144 миллиардов рублей.

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