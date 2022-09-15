Xiaomi представила в России смартфон Poco M5s

Компания Xiaomi представила смартфон Poco M5s, российские продажи новинки стартуют 19 сентября.

Китайский аппарат среднего ценового уровня базируется на процессоре MediaTek Helio G95 с восемью ядрами (до 2,05 ГГц), дополненным ускорителем Mali-G76 MC4. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт.

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым дисплеем с разрешением 2400x1080 точек, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass. В качестве аппаратной основы выступает операционная система Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 13.

Система тыльных камер объединяет 64-мегапиксельный основной блок, широкоугольный 8-мегапиксельный модуль, 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера выполнена на 13-мегапиксельном датчике.

В наличии боковой сканер отпечатка пальца, контроллер NFC, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, два динамика, FM-тюнер, разъем для наушников 3,5 мм. Устройство имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP53.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, мощность зарядки — 33 Вт. В продажу поступят две версии Poco M5s — с накопителями вместимостью 64 и 128 Гбайт. На старте продаж цена составит 13 990 и 15 990 рублей, впоследствии она вырастет до 15 990 и 17 990 рублей соответственно.