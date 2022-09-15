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Россия подпишет с Ираном договор о стратегическом партнерстве

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Отношения России и Ирана развиваются по всем векторам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским лидером Ибрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин отметил, что в двустороннем плане сотрудничество развивается позитивно, в том числе в высокотехнологичных областях. По его словам, позиции Москвы и Тегерана близки или совпадают по многим международным вопросам.

«Развиваются межрегиональные связи. Мы активно сотрудничаем на международной арене, причем по многим [пунктам] наши позиции близки или, как говорят дипломаты, совпадают», — приводят «Известия» заявление российского лидера.

Путин подчеркнул, Москва и Тегеран завершают подготовку большого договора, который переведет их отношения на уровень стратегического партнерства.

Ранее Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС. Раиси поблагодарил Москву за поддержку Тегерана при вступлении в ШОС. Он подчеркнул, что Иран серьезно настроен на развитие двусторонних отношений, которые носят стратегический характер.

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