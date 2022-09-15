Цены на шины выросли на треть

Стоимость автомобильных шин за год увеличилась на 30%, в среднем комплект резины стоит 20 тысяч рублей, подсчитали эксперты портала «Дром».

Новые автомобильные шины подорожали на 42%, б/у продукция прибавила в цене 23%. В среднем комплект резины сейчас стоит 20 тысяч рублей, что на 5 тысяч рублей дороже, чем в сентябре 2021 года, но на 1 тысячу рублей дешевле, чем весной этого года.

Интерес к китайской продукции увеличился на треть (33%), а российские шины стали искать на 29% чаще. Предложение сократилось у всех производителей, кроме тех же российских и китайских — количество объявлений по ним выросло на 25% и 11% соответственно. Самыми популярными марками из Поднебесной стали Triangle и Goform, среди резины отечественного производства лидируют Cordiant и Viatti.

«Сезон по замене автомобильных шин только начался и есть основания полагать, что мы увидим дальнейший рост цен. Дефицита резины не будет, но могут быть сложности с поиском непопулярных размеров по приемлемой цене», — отмечает аналитик «Дрома» Алексей Гришин.