НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Посол России заявил о втягивании США в конфликт с Россией

Источник:
РИА Новости
345 2
Фото: НеизвестенUnknown author

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что если Вашингтон поставит Украине оружие, способное поражать российские города, это приведет к втягиванию США в прямое противостояние с Россией

Речь идет баллистических ракетах ATACMS с дальностью полета до 300 километрах. Посол указал на то, что, находясь у ВСУ, такое оружие сможет достигать крупных российских городов, а также объектов промышленности и транспорта.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — заключил Антонов.

О том, что Украина собирается направить США новый запрос, в котором будут фигурировать ракеты ATACMS стало известно 12 сентября. Помимо этого, Киев собирается запросить противокорабельные ракеты Harpoon, снаряды для РСЗО HIMARS, танки, беспилотники, артиллерийские системы, уточняло издание.

Yahoo News, в свою очередь, писал, что Вашингтон может поставлять Киеву ракеты из семейства ATACMS тайно. В российском МИДе в начале сентября предупредили, что США от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет «тончайшая грань».

Еще по теме
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Лукашенко наколол дрова для замерзающих европейцев
Путин и Шольц проговорили полтора часа
Россию не позвали на похороны Елизаветы II
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Российские войска отступили из Изюма
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
118
Кремль отверг возможность мобилизации
68
Российские войска отступили из Изюма
55
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
40
Путин и Шольц проговорили полтора часа
36
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом