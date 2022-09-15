Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что если Вашингтон поставит Украине оружие, способное поражать российские города, это приведет к втягиванию США в прямое противостояние с Россией

Речь идет баллистических ракетах ATACMS с дальностью полета до 300 километрах. Посол указал на то, что, находясь у ВСУ, такое оружие сможет достигать крупных российских городов, а также объектов промышленности и транспорта.

«Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией», — заключил Антонов.

О том, что Украина собирается направить США новый запрос, в котором будут фигурировать ракеты ATACMS стало известно 12 сентября. Помимо этого, Киев собирается запросить противокорабельные ракеты Harpoon, снаряды для РСЗО HIMARS, танки, беспилотники, артиллерийские системы, уточняло издание.

Yahoo News, в свою очередь, писал, что Вашингтон может поставлять Киеву ракеты из семейства ATACMS тайно. В российском МИДе в начале сентября предупредили, что США от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет «тончайшая грань».