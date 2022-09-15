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Google Play отсортирует отзывы по типам устройств

Источник:
Sibnet.ru
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Иконки приложений на смартфоне
Фото: © Rami Al-zayat / Unsplash License

Google начал внедрять новую функцию сортировки отзывов на приложения в Play Market. Юзерам стал доступен просмотр комментариев от пользователей, использующих тот же тип устройств.

Подобное нововведение сделает отзывы более актуальными, так как некоторые проблемы довольно часто могут возникать, например, только на планшетах, а негодование по этому поводу увидят и пользователи смартфонов, что может оттолкнуть их от установки, хотя на их устройстве приложение нормально работает.

Операционная система Android распространяется не только на планшеты и смартфоны, но и на часы и некоторые ноутбуки. Пользователю смарт-часов на WearOS может быть просто неинтересно читать отзыв, написанный для телефона.

Не обошлось и без странностей. Старший технический редактор блога Esper Мишаал Рахман отметил в Twitter, что система распознает складные смартфоны как планшеты, хотя, по его мнению, они должны находиться в разных группах. 

Это может быть связано с тем, что устройство определяются по разрешению экрана. Возможно это в скором времени будет исправлено, так как складных смартфонов выходит все больше и ассортимент приложений для них расширяется.

Android на ПК: пять эмуляторов

Чтобы посмотреть отзывы для своей модели устройства в Google Play, нужно зайти в карточку приложения и нажать на «Оценки и отзывы», справа вверху выбрать пиктограмму фильтрации и установить галочку в «Показать отзывы для:» на «этой модели устройства».

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