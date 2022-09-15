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Ростехнадзор назвал все причины аварии на «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Кузбасса

Комиссия Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии на кузбасской шахте «Листвяжная», произошедшей в ноябре прошлого года, где погиб 51 человек.

Ведомство выделило основные технические и организационные причины. К первым отнесены загазирование лавы вследствие отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

Вторые — это системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей и их работа в загазированных горных выработках.

Материалы переданы в Следственный Комитет Российской Федерации.

Авария на шахте произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 горняков и пять спасателей. Это был самый крупный с 2010 года инцидент на шахтах в России.

Были арестованы руководство «Листвяжной», а также холдинга «СДС-Уголь» и инспекторы местного Ростехнадзора. Был задержан и президент холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаил Федяев. В июле источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что Федяева выпустили из СИЗО, заменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.

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ЧП #Громкое дело #Происшествия #Кузбасс
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Топ комментариев

xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

slavaynin

Я знаю что посоветуют прыгуны)