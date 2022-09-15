Ростехнадзор назвал все причины аварии на «Листвяжной»

Комиссия Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии на кузбасской шахте «Листвяжная», произошедшей в ноябре прошлого года, где погиб 51 человек.
Ведомство выделило основные технические и организационные причины. К первым отнесены загазирование лавы вследствие отсутствия необходимого количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.
Вторые — это системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей и их работа в загазированных горных выработках.
Материалы переданы в Следственный Комитет Российской Федерации.
Авария на шахте произошла 25 ноября 2021 года. Погибли 46 горняков и пять спасателей. Это был самый крупный с 2010 года инцидент на шахтах в России.
Были арестованы руководство «Листвяжной», а также холдинга «СДС-Уголь» и инспекторы местного Ростехнадзора. Был задержан и президент холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаил Федяев. В июле источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что Федяева выпустили из СИЗО, заменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.
xarakireОй, опять военный бу умничает!
userkcкто украл более миллиона рублей сажать за госизмену
shidoshiПо сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...
slavayninЯ знаю что посоветуют прыгуны)