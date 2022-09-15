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Ученый оценил влияние ретроградного Меркурия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington. Edited version of Image:Mercury in color - Prockter07.jpg by Papa Lima Whiskey.

Астрологи утверждают, что периоды наступления ретроградного Меркурия приводят к ссорам и проблемам, но по словам ученого Красноярского научного центра СО РАН, никакого гравитационного воздействия эта планета на людей не оказывает.

Ретроградный Меркурий начался 10 сентября и продлится до 2 октября. По мнению астрологов, в этот период, словно бумерангом человеку возвращаются его мысли, дела и поступки. Для кого-то это период «возмездия», а для кого-то время сбора урожая плодов труда.

Но с точки зрения астрономии явление ретроградного Меркурия объясняется совсем иначе. Это период, когда планета «двигается в противоположном направлении от своего прямого движения по небу».  

Если представить человека, который держит мяч, привязанный на веревке, человек начинает раскручивать мяч вокруг себя, получается, то окружающие увидят, как он двигается то влево, то вправо. Хотя если посмотреть сверху, то мяч движется по окружности.

Меркурий и Венера во время попятного движения (ретроградные) проходят между Землей и Солнцем, так как двигаются против часовой стрелки, если посмотреть на солнечную систему со стороны северного полюса, как бы «сверху».

«На самом деле планеты не ходят туда-сюда, это только проекция их изображения на фоне более удаленных неподвижных звезд, если смотреть с Земли», — отметил сотрудник Красноярского научного центра СО РАН и организатор объединения любителей астрономии «КрасАстро» Роман Морячков.

По его словам, автомобили, проезжающие мимо дома, могут оказывать на человека большее гравитационное воздействие, чем планеты, хоть и ретроградные.

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Наука #Космос #Красноярск
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