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Фигурист Малинин первым в истории чисто исполнил четверной аксель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © usfigureskating.org

Американский фигурист Илья Малинин первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях — этот прыжок считается самым сложным в этом виде спорта.

Малинин исполнил четвертый аксель в произвольной программе на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде. В итоге он победил.

17-летний Малинин — победитель чемпионата мира —2022 среди юниоров в Таллине, серебряный призер чемпионата США этого года.

На соревнованиях попытки исполнить аксель в четыре с половиной оборота предпринимали двукратный олимпийский чемпион, японец Юдзуру Ханю и еще один представитель США Артур Дмитриев-младший, но с ошибками на приземлении.

По действующей системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU) мужчины могут получить 12,5 балла за четверной аксель без учета надбавок за качество исполнения. Этот элемент считается самым сложным и дорогим.

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