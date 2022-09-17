Zoom выпустит почту и календарь

Сервис видеоконференций Zoom работает над созданием собственного календаря и электронной почты. Он сможет конкурировать с Microsoft и Google и прочнее внедриться в компании по всему миру.

Запуск календаря и почты обоснован тем, что Zoom начал терять позиции на рынке из-за послабления ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщил The Verge источник в компании. Популярность видеоконференцсвязи пошла на спад и появилась необходимость разработки дополнительных сервисов.

Календарь и электронная почта используются в планировании в большинстве современных компаний, что позволит Zoom глубже интегрироваться в их инфраструктуру и начать конкурировать с Google и Microsoft.

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Однако техногиганты предоставляют не только средства коммуникации, но и рабочие инструменты в виде офисных пакетов, что делает противостояние с ними маловероятным.

Официального заявления от Zoom не поступало. Источник The Verge считает, что компания анонсирует новые сервисы на тематической конференции Zoomtopia в ноябре.