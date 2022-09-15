НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Российские фильмы захватили кинопрокат

Источник:
Sibnet.ru
266 0

Российские новинки стали основой кинопроката в четверг, 15 сентября. Зрители увидят сразу пять отечественных фильмов.

Фильм «Недетский дом» с высоким рейтингом ожидания расскажет о директоре детдома, который борется с царящим там беспределом и вводит строгие правила. Новая воспитанница Инна выступает против этих правил и будет добиваться справедливости по-своему. Главные роли в драме исполнили Иван Охлобыстин, Александр Панин, Полина Ватага.

Важная российская премьера недели — триллер «Кто там?» с Владимиром Машковым, Александрой Бортич и Кириллом Кяро в главных ролях. Фильм рассказывает истории разных людей, которым предстоит столкнуться со своими страхами.

Еще одна необычная драма «Кэт» с Анастасией Кувшиновой в главной роли покажет жизнь эскортницы, которая стала матерью-одиночкой. Перед героиней встанет выбор между материнством и неприличным бизнесом.

Триллер «Тибра» повествует о 13-летней девочке-альбиносе по прозвищу Мука. Она становится единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы и влюбляется в главного подозреваемого. Ребенок проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы. Главную роль исполнила Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд.

Отечественная комедия «Лебединое озеро» покажет, как открывается жизнь обычных людей перед семейством чиновников — губернатора и его жены, которые на кануне выборов решили стать ближе к народу.

Среди других фильмов, вышедших в прокат 15 сентября, казахская драма «Русские на Мариенплац» и французская комедия «Поехали», британский хоррор «Джиперс Криперс: Возрожденный», 

Еще по теме
Просмотры сериала «Корона» выросли на 800%
Определились исполнители главных ролей в «Елках 9»
Новые «Елки» остались без Светлакова и Урганта
Объявлены победители премии «Эмми‑2022»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Российские войска отступили из Изюма
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Обсуждение (0)
Картина дня
Армения и Азербайджан договорились о перемирии
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Росстат пересчитает доходы россиян по-новому
Госдума поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств
Самое обсуждаемое
111
Кремль отверг возможность мобилизации
68
Российские войска отступили из Изюма
55
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
40
Путин и Шольц проговорили полтора часа
36
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом