Российские фильмы захватили кинопрокат

Российские новинки стали основой кинопроката в четверг, 15 сентября. Зрители увидят сразу пять отечественных фильмов.

Фильм «Недетский дом» с высоким рейтингом ожидания расскажет о директоре детдома, который борется с царящим там беспределом и вводит строгие правила. Новая воспитанница Инна выступает против этих правил и будет добиваться справедливости по-своему. Главные роли в драме исполнили Иван Охлобыстин, Александр Панин, Полина Ватага.

Важная российская премьера недели — триллер «Кто там?» с Владимиром Машковым, Александрой Бортич и Кириллом Кяро в главных ролях. Фильм рассказывает истории разных людей, которым предстоит столкнуться со своими страхами.

Еще одна необычная драма «Кэт» с Анастасией Кувшиновой в главной роли покажет жизнь эскортницы, которая стала матерью-одиночкой. Перед героиней встанет выбор между материнством и неприличным бизнесом.

Триллер «Тибра» повествует о 13-летней девочке-альбиносе по прозвищу Мука. Она становится единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы и влюбляется в главного подозреваемого. Ребенок проходит путь от изгоя до человека, от которого зависят чужие судьбы. Главную роль исполнила Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд.

Отечественная комедия «Лебединое озеро» покажет, как открывается жизнь обычных людей перед семейством чиновников — губернатора и его жены, которые на кануне выборов решили стать ближе к народу.

Среди других фильмов, вышедших в прокат 15 сентября, казахская драма «Русские на Мариенплац» и французская комедия «Поехали», британский хоррор «Джиперс Криперс: Возрожденный»,