Кадыров выступил за введение военного положения

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в случае такой возможности объявил бы в России военное положение и начал бы применять на Украине «любое вооружение».

«Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что высказывает мнение не как глава республики, а как «гражданин, патриот и доброволец», который вызывался помогать российским военным по собственной инициативе.

«Даже если спецоперация закончится, наша война с этими шайтанами не закончится. Мы их должны уничтожать. Мы начали с ними войну не для того, чтобы отступить или уступить», — отметил Кадыров.