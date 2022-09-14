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«Яндекс» выпустит цифровую банковскую карту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Яндекс» приступает к выпуску фирменной цифровой дебетовой карты платежной системы «Мир», сообщает пресс-служба компании.

Карту можно будет открыть в приложениях «Яндекса» — Go, «Маркет», «Заправки» и «Драйв», отмечается в сообщении. Кроме этого, она будет доступна через приложение Mir Pay на устройствах с операционной системой Android.

Держатели карты смогут использовать ее как для оплаты продуктов «Яндекса», так и для обычных покупок — как онлайн, так и офлайн. Обслуживать карту будет «Яндекс Банк».

Подписчики «Плюса» при пользовании фирменной картой получат дополнительный кэшбек баллами — 3% за покупки в сервисах «Яндекса» и 1,5% за остальные.

Пользователи без подписки при открытии карты бесплатно получат 90 дней «Плюс Мульти», затем ее можно будет продлить за 299 рублей в месяц. Если подписку не продлевать, дополнительный кэшбек будет недоступен.

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