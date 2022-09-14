Росстат пересчитает доходы россиян по-новому

Росстат намерен скорректировать расчеты доходов, расходов и сбережений населения. На портале госзакупок размещен контракт ведомства на разработку рекомендаций по совершенствованию методики расчетов.

Так, Росстат намерен включить в расчеты безналичные переводы между россиянами. Этот показатель в целом уже учитывается в статистике, но ведомство хочет обеспечить полноту учета безналичных переводов за пределы региона, в котором проживает человек.

Кроме этого, ведомство планирует учитывать в доходе россиян доход с бонусных программ. В статистику также могут включить доход инвестиций в фондовый рынок, в том числе движение денежных средств на финансовом рынке и коррекцию стоимости ценных бумаг.

Включить инвестиции, бонусы и безналичные переводы в статистику планируется уже в следующем году. При этом ведомство допускает, что в итоге будет сделан перерасчет данных за несколько предыдущих лет.