Группа «ДДТ» выпустила клип на новую песню

Группа «ДДТ» выпустила клип на песню из нового альбома «В Раю одиноко…», видео опубликовано в официальном канале музыкального коллектива на YouTube.

Песня «В Раю одиноко…» — одна из четырнадцати композиций нового альбома ДДТ «Творчество в пустоте – 2». На стриминговых платформах новинка официально появится 15 сентября.

Премьера цифровой версии альбома для людей, оформивших предзаказ, состоится 29 сентября 2022 года. На стриминговых платформах новый альбом станет доступен 6 октября 2022 года.

<br>

Режиссерами клипа выступили Юрий Шевчук и Артем Онащенко. Ролик снят без декораций — музыканты играют и поют в нем на белом фоне в черно-белой одежде.