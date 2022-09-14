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Группа «ДДТ» выпустила клип на новую песню

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Группа «ДДТ» выпустила клип на песню из нового альбома «В Раю одиноко…», видео опубликовано в официальном канале музыкального коллектива на YouTube.

Песня «В Раю одиноко…» — одна из четырнадцати композиций нового альбома ДДТ «Творчество в пустоте – 2». На стриминговых платформах новинка официально появится 15 сентября.

Премьера цифровой версии альбома для людей, оформивших предзаказ, состоится 29 сентября 2022 года. На стриминговых платформах новый альбом станет доступен 6 октября 2022 года.

Режиссерами клипа выступили Юрий Шевчук и Артем Онащенко. Ролик снят без декораций — музыканты играют и поют в нем на белом фоне в черно-белой одежде.

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Топ комментариев

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!

serii11

Клоун он и в Африке клоун, судьба у него такая только на рояле играть