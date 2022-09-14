Жительнице Алтая заплатят за сломанную у ТЦ руку

Жительница Горно-Алтайска получит компенсацию в 100 тысяч рублей за сломанную на крыльце торгового центра руку, сообщила прокуратура Республики Алтай.

Уточняется, что инцидент произошел в ноябре прошлого года. Женщина упала на крыльце, выходя из здания. Она получила травму из-за того, что собственник здания не озаботился очистить крыльцо ото льда.

Поэтому, согласно законодательству, вред, причиненный здоровью, должно возместить лицо, причинившее его.

Теперь собственник здания должен будет возместить женщине моральный вред по решению Горно-Алтайского городского суда.