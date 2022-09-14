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Новый вид паука‑волка нашли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Алтайский госуниверситет

Новый для науки вид пауков-волков, который не плетет ловчие сети, обнаружили в долине реки Кизиха в Рубцовском районе Алтайского края, сообщает Алтайский госуниверситет.

Открытие сделал ассистент кафедры зоологии и физиологии института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Александр Фомичев, он изучал пауков равнинной части Алтайского края.

Вуз отмечает, что пауки региона изучены гораздо хуже, чем, например, в соседней Республике Алтай, где ряд видов встречается только на одном-двух горных хребтах. Изучать их гораздо интереснее. 

Фомичев решил заполнить этот пробел. Он собирал пауков в Суетском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском, Локтевском и Краснощёковском районах края на солончаках, болотах, реликтовых участках степи. 

Всего обнаружил 93 вида пауков из 18 семейств, из них 33 вида впервые обнаружены на территории Алтайского края, а 12 видов впервые найдены в Западной Сибири. Один из видов оказался и вовсе новым для науки.

«Этот паук относится к семейству пауков-волков (Lycosidae) – он не плетет ловчих сетей, его «кормят ноги». Новый вид достигает довольно крупных размеров – двух сантиметров в размахе ног. Этот паук-волк ведет скрытный ночной образ жизни, выползая ради охоты на стенки береговых обрывов в темное время суток», – сказано в сообщении.

Новый вид ученый решил назвать Pardosa ogudovi. Такое название паук получил в честь школьного друга ученого – филолога и ведущего исследователя Госфильмофонда России Сергея Огудова. Ближайший родственник нового вида живет на хребте Саур в Казахстане.

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Жизнь #Гео #Наука
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