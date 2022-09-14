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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на претензии о сносе стелы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на претензии о сносе стелы 45-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Ни о каком сносе стелы речь не идет. Стела была в плохом состоянии физически. Она нуждается в реставрации. Мы ее реставрируем, чтобы привести в надлежащий вид», — сказал Локоть.

Он отметил, что открытие реконструированной стелы пройдет с привлечением общественности, в том числе ветеранов.

Летом жители Новосибирска пожаловались, что стела к 45-летию Победы в Великой Отечественной войне у ТРК «Ройял Парк» исчезла из-за строительства на этом месте гостиницы. По словам мэра Анатолия Локтя, стелу не выбросили, ее убрали из-за строительных работ.

Затем стелу планируют поставить в другом месте — на территории госпиталя ветеранов войн №2 на Лесном шоссе. Стелу должен отреставрировать и перенести до 3 ноября застройщик «Ситистрой».

Прокуратура после проверки сообщила, что мэрия Новосибирска не принимала «меры по учету и сохранности объекта».

Следователи СУ СК РФ по региону возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение стел, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России). Максимальное наказание по статье — три года лишения свободы.


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