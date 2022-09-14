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Вынесен приговор «киселевскому маньяку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Убийца-педофил Виктор Пестерников, надругавшийся над двумя десятилетними девочками в Киселевске и расправившийся с ними, проведет оставшуюся жизнь в колонии особого режима. Суд вынес ему приговор, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

Две десятилетние девочки пропали в Киселевске в начале сентября 2021 года. Через сутки их тела нашли в заброшенном доме. Был задержан подозреваемый — 41-летний мужчина.

Школьницы увидели его на остановке, попросили семечки для голубей. Пестерников купил им сладости, а себе спиртное и убедил подруг поехать к нему в гости. В заброшенном доме он изнасиловал девочек и задушил.

Мужчину судили по четырем статьям УК РФ, среди которых убийство малолетних, изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а также самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Также он должен выплатить 2 миллиона рублей одной семье и 500 тысяч другой.

Во время расследования выяснилось, что Пестерников уже отсидел в колонии 10 лет за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Он освободился в 2019 году и после находился под административным надзором. Несмотря на это, он уехал в другой город. Обвинение в халатности предъявлено двум полицейским в Кузбассе, это дело сейчас рассматривается в суде.

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ЧП #Громкое дело #Криминал #Кузбасс
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