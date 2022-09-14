Apple наводнит iOS рекламой

Apple увеличит количество рекламы в iOS на iPhone и iPad. Компания анонсировала появление новых мест для баннеров в связи с приближением сезона покупок.

На мероприятии для разработчиков Apple призвала их приобретать побольше рекламных интеграций и пообещала ввести новые места для размещения объявлений, сообщает MyDrivers, посетивший онлайн-встречу.

Введение новых рекламных мест обещано ближе к высокому сезону покупок, но пока неизвестно где именно будут размещены баннеры. К концу года потребители будут все больше интересоваться приобретением различных товаров из-за черной пятницы, приближающегося Рождества и Нового года.

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В текущей версии iOS реклама размещается в поиске AppStore. Возможно, она появится на вкладке «Сегодня» или «Вам также может понравиться».

Компания зарабатывает не только на смартфонах. Рекламные сервисы — один из самых доходных рынков для Apple. Ожидается, что в 2022 году она получит до 55 миллиардов только по одному этому направлению.