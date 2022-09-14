Макс Барских отказался от псевдонима в пользу англоязычного имени

Украинский певец Николай Бортник, известный под псевдонимом Макс Барских, решил начать новый творческий этап с новым именем.

«Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday — музыка на английском», — написал Барских в соцсетях.

Он уточнил, что сейчас сработает над англоязычным альбомом. В нем он поделится размышлениями со всеми, кто понимает международный язык.

Макс Барских стал одним из самых агрессивных украинских музыкантов, кто негативно высказывался о России после начала военной спецоперации. Он называл представителей шоу-бизнеса в России «дырявыми», отменил все концерты и не вернул поклонникам деньги. При этом Барских на частных вечеринках продолжал петь хиты на русском языке.