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Макс Барских отказался от псевдонима в пользу англоязычного имени

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Украинский певец Николай Бортник, известный под псевдонимом Макс Барских, решил начать новый творческий этап с новым именем.

«Я начинаю новую страницу своего творчества под названием Mick Sunday — музыка на английском», — написал Барских в соцсетях.

Он уточнил, что сейчас сработает над англоязычным альбомом. В нем он поделится размышлениями со всеми, кто понимает международный язык.

Макс Барских стал одним из самых агрессивных украинских музыкантов, кто негативно высказывался о России после начала военной спецоперации. Он называл представителей шоу-бизнеса в России «дырявыми», отменил все концерты и не вернул поклонникам деньги. При этом Барских на частных вечеринках продолжал петь хиты на русском языке.

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