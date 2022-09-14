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Наказание за госизмену попробуют ужесточить до пожизненного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Законопроект об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного заключения будет подготовлен в ближайшее время, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.

«За госизмену должно следовать максимально суровое наказание — пожизненное заключение и лишение гражданства без права на подачу апелляции. Достаточно мы дали волю расплодиться махровым предателям, именуемым себя либеральной оппозицией», — написал Луговой в телеграм-канале.

Там же он предложил ужесточить наказание за шпионаж. По словам депутата, это будет оформлено в законопроект, который внесут в нижнюю палату парламента в осеннюю сессию.

«Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство — буду говорить понятным для всех языком — полагался расстрел. Что и использовалось», — цитирует РИА Новости Лугового.

Сейчас в России пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности несовершеннолетних. Оно не назначается женщинам и детям.

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