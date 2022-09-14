Байкальский сурок-толстячок попал на видео

Байкальский черношапочный сурок-толстячок попал на кадры фотоловушки, не подозревая, что за ним следят. Увидеть его своими глазами в дикой природе почти невозможно, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Доверчивый толстяк даже не подозревал, что за ним следят, и через некоторое время пришел к объективу уже вместе с пушистыми и не менее упитанным другом.

«Очень хочется помочь черношапочному сурку, давнему обитателю этих мест, сохраниться и процветать: он нужен байкальской природе и является ее неотъемлемой частью», — отметил научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк.

Увидеть сурка вживую — удача! Этих доверчивых толстячков осталось так мало, что их занесли в Красную книгу России. Потому изучать их образ жизни сложно, а секретов у загадочного зверя много.

Например, сурки с западного берега Байкала уступают в размерах своим собратьям, обитающим на Дальнем Востоке. Зато они более толстые. В их теле к осени накапливается очень много жира. Такой солидный запас им необходим, чтобы дожить первой зелени, а она прорастает здесь только в конце мая.

А еще сурок — прекрасный дозорный. Места их обитания можно обнаружить по вытертой поверхности некоторых валунов. На них, как на смотровых вышках, они сидят и лежат поколениями, обозревая окрестности, и прячутся при малейшей опасности.