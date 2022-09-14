Россию не позвали на похороны Елизаветы II

Великобритания не пригласила Россию, Белоруссию и Мьянму на похороны королевы Елизаветы II. Посольство РФ заявило, что российские официальные лица этого и не планировали.

Власти не позвали представителей этих стран из-за наложенных санкций, сообщило Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

Российские официальные лица не собирались участвовать в протокольных мероприятиях из-за «плачевного состояния» отношений между странами, а также «враждебного курса» Лондона, цитирует ТАСС посольство РФ в Соединенном Королевстве.

Кремль сразу после смерти Елизаветы II исключил поездку президента Владимира Путина на похороны.

С королевой приедут попрощаться около 500 гостей высокого ранга, среди них президент США Джо Байден, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, король Испании Филипп VI, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Похороны состоятся 19 сентября.