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Акционеры Twitter поддержали продажу соцсети Илону Маску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Акционеры Twitter на голосовании поддержали продажу соцсети Илону Маску за 44 миллиарда долларов.

За продажу выступили самые крупные акционеры Twitter, включая управляющих индексными фондами, которые контролируют в общей сложности 20% акций соцсети, пишет The Wall Street Journal.

Twitter ранее обратился в суд с требованием принудить Илона Маска к завершению сделки по покупке соцсети. При этом предприниматель пытается выйти из нее.

Руководство Twitter договорилось с основателем Tesla о выкупе компании в апреле. Однако в мае предприниматель заявил, что сделки не будет, пока компания не раскроет долю ботов и спам-аккаунтов.

По оценке Маска, фейковые аккаунты могут превышать 20-25% от числа всех пользователей Twitter. Однако Twitter подал иск к миллиардеру, чтобы добиться завершения сделки.

Согласно оговоренным весной условиям, Илон Маск должен заплатить по 54,20 доллара за одну акцию Twitter. Суд должен вынести решение по делу Twitter против Илона Маска 17 октября.

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