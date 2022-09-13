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Загадочные алмазы нашли в инопланетных метеоритах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © RMIT University

Международная команда ученых изучила алмазы странной шестиугольной формы, найденные в четырех метеоритах, упавших на северо-западе Африки.

Полученные результаты удивили исследователей — прибывшие на Землю из космоса алмазы оказались тверже земных, а также обладали крайне редкой гексагональной формой, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

Алмаз такой формы называется лонсдейлит. По оценке ученых, именно гексагональная структура атомов делает этот минерал прочнее хорошо известных науке земных алмазов, которые имеют кубическую структуру.

Анализ показал, что необычные алмазы происходят с карликовой планеты. Они образовались примерно 4,5 миллиарда лет назад после столкновения планеты с крупным астероидом.

Исследователи полагают, что дальнейшее изучение необычной структуры лонсдейлита может помочь в разработке новых сверхтвердых материалов для промышленности.

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