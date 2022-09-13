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Страховщики назвали самые опасные летние курорты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самыми опасными для российских туристов курортами стали российский Адлер и турецкие Кемер и Аланья, а также египетская Хургада, следует из статистики страхового дома «ВСК». На эти города пришлась максимальная доля страховых случаев за три летних месяца 2022 года.

На долю Адлера пришлась самая большая доля страховых случаев — более 17%. Турецкий город Кемер занял второй место с показателем 13%, далее следует турецкая Аланья и египетская Хургада — по 12% обращений.

В целом самыми опасными зарубежными туристическими направлениями стали Турция (51% обращений), Египет (17%) и Абхазия (9%). При этом число обращений отдыхающих в страховые компании по сравнению с прошлым летом снизилось на 40%.

Почти половина обращений во время летнего отдыха поступила в этом году в отношении детей — 49%. Еще 16% страховых случаев пришлось на отдыхающих в возрасте 30–40 лет, 13% — на 19–30-летних.

Реже всего в связи с травмами и болезнями обращались к страховщикам российские туристы, которые отдыхали в Армении, Белоруссии, Финляндии и Тунисе.

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