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Определились исполнители главных ролей в «Елках 9»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © студия Bazelevs

Актер и блогер Евгений Кулик заменит Сергея Светлакова и Ивана Урганта в девятом фильме «Елки», именно ему досталась главная роль вместе с актрисой Викторией Агалаковой, сообщила пресс-служба кинокомпании «Вольга».

Кулик, кроме главной роли в проекте, будет исполнительным продюсером «Елок 9». «"Елки" — это по-прежнему фильм для всей семьи, для всех возрастов, поэтому вместе с новыми именами зрители обязательно увидят в фильме и хорошо знакомых актеров», — сказал о девятой части фильма Кулик.

Кроме Кулика и Агалаковой, в фильме снимутся Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина и Александр Баширов. В новой части также появятся Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр.

По словам Сергея Светлакова, который до этого снимался во всех частях франшизы, уйти из проекта было не его решением. О подробных комментариев актер отказался.

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