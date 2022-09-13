Определились исполнители главных ролей в «Елках 9»

Актер и блогер Евгений Кулик заменит Сергея Светлакова и Ивана Урганта в девятом фильме «Елки», именно ему досталась главная роль вместе с актрисой Викторией Агалаковой, сообщила пресс-служба кинокомпании «Вольга».

Кулик, кроме главной роли в проекте, будет исполнительным продюсером «Елок 9». «"Елки" — это по-прежнему фильм для всей семьи, для всех возрастов, поэтому вместе с новыми именами зрители обязательно увидят в фильме и хорошо знакомых актеров», — сказал о девятой части фильма Кулик.

Кроме Кулика и Агалаковой, в фильме снимутся Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина и Александр Баширов. В новой части также появятся Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова и Ростислав Бершауэр.

По словам Сергея Светлакова, который до этого снимался во всех частях франшизы, уйти из проекта было не его решением. О подробных комментариев актер отказался.