Параллельный импорт наводнит Россию подделками

Под видом параллельного импорта в Россию в настоящее время завозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику, сообщил замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

По словам Ивина, в основном контрафакт завозится из стран Азии. Замглавы Федеральной таможенной службы уточнил, что с 7 мая в рамках параллельного импорта в Россию ввезли около 1 миллиона тонн товаров на сумму более 6 миллиардов долларов.

При этом Ивин подчеркнул, что оригинальную технику, ввезенную по параллельному импорту, покупать безопасно. Она была легально поставлена в третьи страны, а затем отправлена в Россию посредником.

Параллельный импорт был легализован в России в конце июня. В списке разрешенных к ввозу электроника, одежда, обувь, автомобили, запчасти, инструменты и другие товары, производители которых отказались от официального импорта на российский рынок.