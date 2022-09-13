НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Параллельный импорт наводнит Россию подделками

Источник:
РИА Новости
211 2
Фото: Patrik Ragnarsson from Linköping, Sweden / CC BY 2.0

Под видом параллельного импорта в Россию в настоящее время завозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику, сообщил замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

По словам Ивина, в основном контрафакт завозится из стран Азии. Замглавы Федеральной таможенной службы уточнил, что с 7 мая в рамках параллельного импорта в Россию ввезли около 1 миллиона тонн товаров на сумму более 6 миллиардов долларов.

При этом Ивин подчеркнул, что оригинальную технику, ввезенную по параллельному импорту, покупать безопасно. Она была легально поставлена в третьи страны, а затем отправлена в Россию посредником.

Параллельный импорт был легализован в России в конце июня. В списке разрешенных к ввозу электроника, одежда, обувь, автомобили, запчасти, инструменты и другие товары, производители которых отказались от официального импорта на российский рынок.

Еще по теме
Россия бесплатно отправит дружественным странам удобрения
Пивовары предупредили о росте цен после введения маркировки
Продажи презервативов упали в России
Программу параллельного импорта продлили
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Российские войска отступили из Изюма
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Обсуждение (2)
Картина дня
Мишустин поручил легализовать майнинг
Украина заявила о задержании российских учителей
Параллельный импорт наводнит Россию подделками
ВКС России получат к концу года первые строевые Су-57
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)