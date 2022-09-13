Умер режиссер Жан-Люк Годар

Французский режиссер Жан-Люк Годар, оказавший своим творчеством революционное влияние на мировое киноискусство, умер в возрасте 91 год.
О
смерти режиссера во вторник сообщила французская газета Liberation. Годар считается одним из самых
радикальных режиссеров Франции в период с 1960 по 1970 годы.
В самый знаменитый период Годара в качестве режиссера входят его фильмы «На последнем дыхании» (1960 год), победивший на Берлинском кинофестивале за режиссуру и «Уик-энд» (1967 год).
У режиссера множество наград — «Золотой медведь» (1965 год), «Золотой лев» (1982 и 1983 годы), «Почетный Оскар» (2011 год).
ponhik78Через год расстреляют за коррупцию)))
Kam1kadzeЕго не для убийства немцев поставляют, не настораживает?
DanilonОчень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.
slavayninчёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)