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Умер режиссер Жан-Люк Годар

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gary Stevens / CC BY 2.0

Французский режиссер Жан-Люк Годар, оказавший своим творчеством революционное влияние на мировое киноискусство, умер в возрасте 91 год.

О смерти режиссера во вторник сообщила французская газета Liberation. Годар считается одним из самых радикальных режиссеров Франции в период с 1960 по 1970 годы. 

В самый знаменитый период Годара в качестве режиссера входят его фильмы «На последнем дыхании» (1960 год), победивший на Берлинском кинофестивале за режиссуру и «Уик-энд» (1967 год).

У режиссера множество наград — «Золотой медведь» (1965 год), «Золотой лев» (1982 и 1983 годы), «Почетный Оскар» (2011 год).

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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)