«ВКонтакте» представил сервис для любителей спорта

Новое мини-приложение «Бег» во «ВКонтакте» предназначено для ведения активного образа жизни. С его помощью можно соревноваться с другими спортсменами, участвовать в челленджах и онлайн-мероприятиях.

Директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева сообщила в пресс-релизе, что сервис стал логическим продолжением «Шагов» — мини-приложения, стимулирующего пользователей не сидеть на месте, а посоревноваться в пройденных пешком расстояниях.

«Теперь пришла пора ускоряться — не только ходить, но и бегать вместе. Сегодня мы предлагаем людям следить за своими спортивными достижениями, попутно создавая вокруг этого процесса прочное комьюнити. Делиться достижениями, соревноваться с друзьями, собираться в группы, договариваться о совместных тренировках — всё это удобно делать "ВКонтакте"», — сообщила Зибарева.

Она отметила, что если удастся привлечь к активному образу жизни хотя бы каждого третьего пользователя соцсети, то это будет около 25 миллионов человек, что можно считать существенным вкладом в здоровье россиян.

Мини-приложение «Бег» имеет рейтинговую систему и позволяет в реальном времени соревноваться с друзьями и проходить испытания, предлагаемые платформой. Оно имеет специальный раздел с подробной беговой статистикой, данными о пройденном расстоянии, темпе, пульсе и потраченных калориях.

В отдельных вкладках можно поделиться маршрутами, просмотреть чужие места пробежек и принять участие в массовых челленджах и соревнованиях. Состязаться можно с пользователями «ВКонтакте» со всего мира.

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Сервис «Бег» стал частью платформы «Здоровье». Она включает мини-приложения для заботы о себе, позволяющие отслеживать активность, питание, преодолевать вредные привычки, контролировать симптомы заболеваний и заказывать лекарства.