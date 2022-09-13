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Муцениеце намекнула на изменения в детском «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети»

Агата Муцениеце подтвердила, что продолжит вести детский «Голос», но при этом намекнула, что в проекте грядут изменения.

«Моя задача — отправлять на сцену детей, ну и все подводки я тоже читаю. Я точно буду там, а все остальное — большой секрет. Я не могу распространяться, как еще будет, это секретная информация», — сказала Муцениеце в интервью на «Авторадио».

Все девять предыдущих сезонов детского «Голоса» вел Дмитрий Нагиев, а его соведущие менялись. Муцениеце вела пятый сезон, а с седьмого стала постоянной второй ведущей шоу.

Известно, что Нагиев не будет в этом году вести ни детский, ни взрослый «Голос». В «Голосе 60+» его заменила Лариса Гузеева, которой остаются недовольны многие поклонники проекта. Кто возьмет на себя эту ответственность в детском телеконкурсе — остается открытым вопросом.

Кастинг на 10-й сезон шоу «Голос. Дети» уже завершился. Проект планируют выпустить в эфир зимой.

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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)