Муцениеце намекнула на изменения в детском «Голосе»

Агата Муцениеце подтвердила, что продолжит вести детский «Голос», но при этом намекнула, что в проекте грядут изменения.

«Моя задача — отправлять на сцену детей, ну и все подводки я тоже читаю. Я точно буду там, а все остальное — большой секрет. Я не могу распространяться, как еще будет, это секретная информация», — сказала Муцениеце в интервью на «Авторадио».

Все девять предыдущих сезонов детского «Голоса» вел Дмитрий Нагиев, а его соведущие менялись. Муцениеце вела пятый сезон, а с седьмого стала постоянной второй ведущей шоу.

Известно, что Нагиев не будет в этом году вести ни детский, ни взрослый «Голос». В «Голосе 60+» его заменила Лариса Гузеева, которой остаются недовольны многие поклонники проекта. Кто возьмет на себя эту ответственность в детском телеконкурсе — остается открытым вопросом.

Кастинг на 10-й сезон шоу «Голос. Дети» уже завершился. Проект планируют выпустить в эфир зимой.