Новые «Елки» остались без Светлакова и Урганта

Фото: © кадр из фильма «Елки последние»
Сергей Светлаков и Иван Ургант не примут участие в новой части франшизы «Елки», сообщил актер Евгений Кулик в видеоролике на странице во «ВКонтакте».
«Это не наше решение», — сказал Сергей Светлаков РБК Life, отказавшись от подробных комментариев.
Иван Ургант также подтвердил, что не снимается в новой части «Елок». Также там не будет Дмитрия Нагиева. «Мы посоветовались с Сергеем и Дмитрием и решили взять паузу на две-три серии», — сказал Ургант РБК Life.
Ургант и Светлаков с первого фильма были неотъемлемой частью франшизы. Дмитрий Нагиев снимался в фильмах «Елки новые» (2017) и «Елки последние» (2018).
ponhik78Через год расстреляют за коррупцию)))
Kam1kadzeЕго не для убийства немцев поставляют, не настораживает?
DanilonОчень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.
slavayninчёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)