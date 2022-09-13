Новые «Елки» остались без Светлакова и Урганта

Сергей Светлаков и Иван Ургант не примут участие в новой части франшизы «Елки», сообщил актер Евгений Кулик в видеоролике на странице во «ВКонтакте».

«Это не наше решение», — сказал Сергей Светлаков РБК Life, отказавшись от подробных комментариев.

Иван Ургант также подтвердил, что не снимается в новой части «Елок». Также там не будет Дмитрия Нагиева. «Мы посоветовались с Сергеем и Дмитрием и решили взять паузу на две-три серии», — сказал Ургант РБК Life.

Ургант и Светлаков с первого фильма были неотъемлемой частью франшизы. Дмитрий Нагиев снимался в фильмах «Елки новые» (2017) и «Елки последние» (2018).