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Новые «Елки» остались без Светлакова и Урганта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Елки последние»

Сергей Светлаков и Иван Ургант не примут участие в новой части франшизы «Елки», сообщил актер Евгений Кулик в видеоролике на странице во «ВКонтакте».

«Это не наше решение», — сказал Сергей Светлаков РБК Life, отказавшись от подробных комментариев.

Иван Ургант также подтвердил, что не снимается в новой части «Елок». Также там не будет Дмитрия Нагиева. «Мы посоветовались с Сергеем и Дмитрием и решили взять паузу на две-три серии», — сказал Ургант РБК Life.

Ургант и Светлаков с первого фильма были неотъемлемой частью франшизы. Дмитрий Нагиев снимался в фильмах «Елки новые» (2017) и «Елки последние» (2018).

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Топ комментариев

ponhik78

Через год расстреляют за коррупцию)))

Kam1kadze

Его не для убийства немцев поставляют, не настораживает?

Danilon

Очень хорошо, я рад. Надеюсь, эти бойцы бросятся в самую гущу событий.

slavaynin

чёт мало коментов,видать и в правду со светом проблемы)