Госдума начинает осеннюю сессию

Государственная Дума проведет первое пленарное заседание осенней сессии во вторник, на нем выступят председатель Вячеслав Володин и руководители политических фракций.

Осенняя сессия началась 30 августа с работы с избирателями в регионах. Она продлится до 31 декабря.

Во время осенней сессии одним из приоритетов работы депутатов станут вопросы импортозамещения, сообщала пресс-служба нижней палаты парламента.

В весеннюю сессию Госдума приняла 361 закон. Из них 35,2 % — социально значимые.

Государственная Дума восьмого созыва избрана 19 сентября 2021 года. Ее полномочия продлятся пять лет. Законы принимают пять партий — «Единая Россия», КПРФ «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди» и два депутата, не входящие во фракции. Большинство мест у «Единой России» — 325.