НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума начинает осеннюю сессию

Источник:
Sibnet.ru
86 1
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума проведет первое пленарное заседание осенней сессии во вторник, на нем выступят председатель Вячеслав Володин и руководители политических фракций.

Осенняя сессия началась 30 августа с работы с избирателями в регионах. Она продлится до 31 декабря.

Во время осенней сессии одним из приоритетов работы депутатов станут вопросы импортозамещения, сообщала пресс-служба нижней палаты парламента.

В весеннюю сессию Госдума приняла 361 закон. Из них 35,2 % — социально значимые.

Государственная Дума восьмого созыва избрана 19 сентября 2021 года. Ее полномочия продлятся пять лет. Законы принимают пять партий — «Единая Россия», КПРФ «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Новые люди» и два депутата, не входящие во фракции. Большинство мест у «Единой России» — 325.

Еще по теме
Минфин России заявил о дискредитации доллара
Путин выразил соболезнования по поводу кончины Елизаветы II
Генпрокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом
Идеологии чайлдфри объявили войну
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Российские войска отступили из Изюма
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Российские войска отступили из Изюма
55
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
36
Лавров заявил о возможности переговоров с Киевом
32
Кадыров пообещал взять Одессу
27
Пентагон оценил потери украинской армии в десятки тысяч человек